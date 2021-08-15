Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sel felaketinin nedeni yapılaşma! Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...

İşte Meteoroloji'nin açıklaması:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.08.2021 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri için yeni bir uyarıda bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu , hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu , hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun, Trabzon ile Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, yerel olarak şiddetli ve yer yer aşırı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 27°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu