Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa); Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19