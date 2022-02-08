Meteoroloji'den 55 kente, sarı ve turuncu kodlu uyarı! 8 Şubat yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların;

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu`nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu`da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

55 KENTE UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.

Vali Yerlikaya'dan `fırtına` uyarısı - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.