Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

GECE BUZLANMAYA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının öngörüldüğü bölge illerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Bitlis'te 2, Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Meteoroloji, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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