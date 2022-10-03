Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Elazığ ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33