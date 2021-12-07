Meteoroloji açıkladı! Yarın kar yağışı geliyor... 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı

Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji`den 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtına nedeniyle 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

TURUNCU KOD: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI KOD: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

YARIN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı.