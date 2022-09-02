Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü duyurdu: Sıcak havalar düşüyor

Diyarbakır’da, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü pazartesi gününden itibaren sıcak havaların düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıkları düşüyor. Genel durum halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 Eylül’den itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.