‘Mert Plajı’ amatör balıkçı barınağı olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mert Plajı amatör balıkçı barınağına dönüştürülecek.

Amatör balıkçılığın yaygınlaştığı Samsun’da, küçük balıkçı tekneleri için yaşanan barınak sorununa Büyükşehir Belediyesi çözüm üretiyor. Mevcut barınaklardaki doluluk oranı yüzde 100’ü aşarken, amatör balıkçı tekneleri için yeni bir yer arayışına gidildi.

Büyükşehir çalışma başlattı

İlkadım ve Canik ilçelerinde profesyonel balıkçılık yapanların kullandığı barınakların yükünü hafifleterek, deniz trafiğini rahatlatmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Başkan Mustafa Demir’in talimatıyla merkez ilçelerden Canik ile Atakum sahilleri boyunca yapılan teknik kıyı incelemesi neticesinde amatör balıkçı tekneleri için mendireği bulunan 20 bin metrekare büyüklüğündeki Mert Plajı alanı seçildi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) 9. Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, resmi müracaat yazısı gönderildi.

Amatör balıkçı teknesi artıyor

Amatör balıkçı teknelerinin barınak sorununu çözmeye çalıştıklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilave barınak yapmak için harekete geçtiklerini söyledi. Başkan Demir, “Samsun, Karadeniz’in en uzun sahiline sahip deniz şehridir. Amatör balıkçılık da hızla gelişmekte, tekne sayısı artmaktadır. Bunlar için yer lazım. Mevcut barınaklarımızı inceledik. Batı Park Balıkçı Barınağı’nda yer kalmadı. Doğu Park Balıkçı Barınağı ise profesyonel balıkçılara hizmet veriyor. İlave barınak büyük elzem haline geldi. İnşallah bu sorunu da en kısa sürede ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Gelecek raporlar doğrultusunda karar verilecek

Barınak için Mert Plajı alanını belirlediklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Yapısından dolayı Karadeniz, zor bir deniz. Bu alanlar da teknik incelemeler neticesinde seçiliyor. Dolayısıyla en uygun alan olarak Mert Plajı görülüyor. Süreci Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığımız yürütüyor. Resmi yazımızı DLH’ya gönderdik. Onlar da bizden suyun debisine yönelik bir takım alt yapı çalışmaları ve jeolojik araştırmalar yapmamızı, deniz dibi haritaları çıkarmamızı talep ettiler. İlgili firmalardan teklifler alıp, açık ihale yöntemiyle bu teknik çalışmaları yaptıracağız. Elde edeceğimiz verileri ve haritaları, tekrar bölge müdürlüğüne göndereceğiz. Daha sonra bunlar değerlendirilecek ve barınak için uygundur veya değildir yönünde bize rapor sunacaklar. Eğer uygun görülürse Mert Plajı’nı başka bir yere taşıyarak, bu alanı amatör balıkçı barınağına dönüştüreceğiz. Bizden 120 teknelik yer talep edilmişti. Lakin başarabilirsek orada 350 tekne bağlanabilecek. Uygun çıkmaz ise başka bir çözüm bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

1609 kilometre yol çizgi çalışması

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte emniyetli bir ulaşım ağı oluşturmak için 2021 yılında 327,5 kilometresi merkez, 1281,5 kilometresi kırsalda olmak üzere 1609 kilometre yol çizgi çalışması yaptı. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, 4 merkez ilçede 44 cadde ve bulvarda 88,9 km’lik yolda 327,5 km yol çizgisi çizdi. Kırsal ilçelerin mahalle ve grup mahalle yollarında ise toplam 1281,5 km yol çizgi çalışması yapıldı. 2022 yılının ilk 5 ayında ise 77,2 kilometrelik yolda 270,2 kilometrelik yol çizgisi çizildi. Çizgiler araç kullanıcılarını şerit ve parklanma alan çizgilerine uymalarını ve trafikte daha rahat bir ulaşım yapmalarını sağlıyor. Yol çizgi çalışmaları yeni asfaltlanan yollar, ana arterler ve kavşaklarda çizgi çizme ve yenileme olarak devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada sürücü ve yayaların güvenliği için şehrin genelinde sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

En iyi görüşü sağlayan malzeme kullanılıyor

Halkın güvenli yolculuk yapabilmeleri için en önemli yol gösterici olan şeritleme çalışmalarının özellikle gece saatlerinde gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yol çizgi-şerit çalışmaları, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Takip edeceğimiz şeridin, gideceğimiz yolun en önemli aydınlatıcıları bu çizgiler. O yüzden de en kaliteli ve en iyi görüşü sağlayacak malzemeler kullanıyoruz. Çizgiler, asfaltın niteliğine göre 6 ay ile 2 yıl garantili, uzun ömürlü boya kullanılarak çekiliyor. Gece görünürlüğü için uygun, reflektif özellikli ve Avrupa Birliği ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün öngördüğü standartlardaki boyaları seçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz en ücra köşedeki yollarımıza kadar trafik levha ve yol çizgi çalışmasını gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir yeniliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ayrıca, halkın kullanım alanlarındaki demir korkulukların yenilenmesi için çalışma başlattı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla merkez ilçelerden Canik, İlkadım ve Atakum’da başta denizle bütünleşen sosyal tesisler olmak üzere, iskeleler, meydanlar, tarihi ve turistik mekanlar, merdivenler ve orta refüjlerdeki korkuluklar tek tek inceleniyor. Kırsal ilçelerde ise dere yatakları, köprüler ve çocuk parklarında çürük, kırık veya boyası eskimiş korkuluklar sökülerek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Metal Atölyesi’nde bakıma alınıyor. Onarıldıktan sonra boyanan korkuluklar, ekipler tarafından yeniden sabitleniyor. Canik ilçesinde deniz kenarında engelli bireylere hizmet veren Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çevresindeki korkulukları galvaniz malzemeyle 20 yıl dayanıklı hale getirildi. Büyükşehir belediyesi ekipleri, dalgaların dövmesiyle çürüyerek özelliğini kaybeden Çobanlı İskelesi’ndeki korkuluklar, statik boyayla boyanarak ömrü uzatıldı. Batıpark’taki aslan heykellerinin bulunduğu alandaki köprüde miadı dolan plastik korkuluklar da yenisiyle değiştirilecek. Plastik yerine paslanmaz malzemeden üretilen estetiği yüksek korkuluklar yerleştirilecek.

Çalışmayı değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korkuluk ve çit bakımlarının il genelinde yapılacağını belirterek, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürecek her türlü tedbiri alacaklarını söyledi. Korkuluk ve çit bakımlarının şehrin estetiğini yansıttığını ifade eden Başkan Demir, çürümüş, kırılmış, deforme olmuş, boyası çıkmış, yerinden kopmuş ne varsa hepsini tamir edeceklerini kaydetti.