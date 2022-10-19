Mersinliler güneşli havanın keyfini çıkardı

2-3 gündür kentte etkili olan bulutlu ve yağmurlu hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Ekim ayının sonu olmasına rağmen hava sıcaklığının 26 derecelerin üstünde olmasını fırsat bilen vatandaşlar, doyasıya güneşin tadını çıkartıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk havayla birlikte yağmur etkisini gösterirken, Mersin’de vatandaşlar Atatürk Parkı’na akın etti. Kimi vatandaş çocuklarıyla parkta oynarken, kimi vatandaş ise banklarda ve çimde güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Havanın güzel olması balık tutkunları için de fırsat oldu.

Sahilde balık tutan emekli Fevzi Çamdere isimli vatandaş, emekli insanın en güzel zamanını deniz kenarında geçireceğini belirterek, "Balık bahane ama hava şahane. 50 yıldır Mersin’deyim. Birçok şehir gezdim ama Mersin gibisini göremedim, güzellikten yana. Hem havası hem suyu hem insanlarıyla her şeyiyle 4 dörtlük" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Mersin’de yarın ve diğer gün havanın yağmurlu geçeceği bildirildi.