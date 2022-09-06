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Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye’ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi “Delil” kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu adliyeye gönderilmişti. “Delil” kod adlı Hü
Mersin’in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu
Mersin’in yüksek kesimlerindeki yaylalarda yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı etkili oldu.
Çevre 06.09.2022, 14:59
Mersin’in yüksek kesimlerindeki yaylalarda yağmurla birlikte yer yer dolu yağışı etkili oldu.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren Erdemli ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Aydınlar, Sarıkaya, Çerçili Mahallelerini de içine alan Avgadı Yaylası civarında sağanak yağmur etkili oldu. Bir süre sonra da yağmur yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Aralıklarla yaklaşık 10 dakika kadar etkili olan doludan kısmen açıkta yetiştirilen biber, fasulye, domates gibi sebzelerle elma başta olmak üzere meyve ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.
Dolunun ardından sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.
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