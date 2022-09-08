Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, beraberinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Büyükeceli Orman İşletme Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, "Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Tiryaki, yangında yaklaşık bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü de belirtti.