Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle ve 4 helikopterle müdahale etti.

Bölge halkının de destek verdiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.