banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!

Mersin’deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan görüntülenen yangın geniş bir alanda etkisini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın yönetim aracından yangına müdahaleyi bizzat yönetiyor.

Çevre 16.07.2021, 13:57
Mersin’deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi
banner502

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan görüntülenen yangın geniş bir alanda etkisini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın yönetim aracından yangına müdahaleyi bizzat yönetiyor.

Dün Mersin’in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi’nde çıkan orman yangını devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan yangına havadan uçak ve helikopterler müdahale ederken, karadan da arazöz ve orman ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle şu anda bölgede büyük duman bulutu oluşurken, yangın bölgesi İHA tarafından havadan görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın yönetim aracından bizzat müdahaleyi yönetirken, çok sayıda ekip yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501