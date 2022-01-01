banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?

Mersin’de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin’in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci grup, 2022 yılının ilk gününde denize girerek mavi suların keyfini çıkardı.

Çevre 01.01.2022, 14:08
Mersin’de yılın ilk günü denize girme etkinliği bu yılda devam etti

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Mersin’in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci grup, 2022 yılının ilk gününde denize girerek mavi suların keyfini çıkardı.

Her sene yeni yılın ilk günü denize girme etkinliği düzenleyen ve bu yıl Bozyazı sahilinde 8.’sini gerçekleştiren çevreci Turkuaz Grup üyeleri, geçen sene Covid-19 salgını dolayısıyla ’maske, mesafe ve hijyen’ olarak belirledikleri etkinliklerinin temasını, bu yıl dünyayı tehdit eden ’kuraklık ve su tasarrufu’ olarak belirledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Dr. Bahadır Karakoç, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşelinde yer alan bölgede 365 gün denize girilebileceğini göstermek istediklerini söyledi. Bölgede turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını, deniz kıyısında yer alan bölgede yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Karakoç, "Şenlik havasında birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediğimiz ve 7 senedir devam ettirdiğimiz, artık geleneksel hale gelen 1 Ocak’ta denize girmeyi, bu yıl 8. defa, herkesin de katılabileceği, toplu bir şenlik havasında gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikle başta belirlediğimiz amacımıza ulaştık, artık bu etkinlik geleneksel hale geldi. İnşallah sonraki senelerde daha da coşkuyla gerçekleşir diye ümit ediyorum” dedi.

Her etkinlikte bir tema belirlediklerini, bu güne kadar bölge turizmi, muz üretimi ve sorunları, çilek yetiştiriciliği ve geçen senede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle ’maske, mesafe ve hijyen’ temasını işlediklerini hatırlatan Karakoç, bu seneki temanın ise dünyayı ve bölgeyi tehdit eden ’kuraklık ve su tasarrufu’ olarak belirlediklerini kaydetti. Karakoç, “Maalesef bu yıl çok kurak bir ilkbahar ve yaz geçirdik. Etrafımızdaki su kaynakları kurudu, yer altı suları bitti. Bunun nedeni, hepinizin de bildiği gibi insanoğlu sebepli küresel ısınmadan kaynaklandı. Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen, sera etkisi ile dünyada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır. Kara, su ve havada görülen bu ısı artışı, güneş ışınlarını atmosfere hapsederek küresel iklim değişikliğini tetikliyor. İklim değişikliği ise beraberinde yağışlarda dengesizlik meydana getiriyor ve kuraklık, çölleşme, su baskınları, tayfunlar ya da doğa olaylarındaki artışlarla kendini gösteriyor" diye konuştu.

Sera gazlarını azaltmak için hükümetler düzeyinde tedbirler almanın yanında bireysel olarak da tedbir alınabileceğini dile getiren Karakoç, "Şimdi hep beraber Akdeniz’in serin kollarına giriyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, hayırlı, gönüllerinize göre bir yeni yıl diliyor, katkı ve destekleri için buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından denize giren grup üyeleri, Akdeniz’in soğuk sularında kulaç atarak, deniz içinde deve güreşi yaptılar. Denize giremeyen grup üyeleri de bol bol fotoğraf çekti. Etkinliğin sonunda ise grup üyeleri tarafından sahil temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ise katılımcılara sıcak çorba ikram etti.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8