Mersin’de yarım asırlık ağacın kurutulmasına tepkiler sürüyor

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, yarım asırlık ağacın kurutulmasına kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "Her ortamda çevreci olduklarını beyan eden CHP görüyoruz ki çevre ve yeşillikten uzak bir tutum sergilemektedirler. Bu çirkinliğin mantıklı bir açıklaması olamaz" dedi.

Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı’nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurutulmasına tepkiler dinmiyor. Ağacın kurumaya başlaması üzerine Mersin Valiliğinin talimatıyla inceleme başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçta matkapla 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirledi. Mersin kamuoyunda büyük yankı bulan ve çevre dostlarını derinden üzen olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından şüpheli 3 kişiye ulaştı. Polisin tespitleri sonucu olayın şüphelisi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bugün de AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile partililer, ağacın bulunduğu yere gelerek, incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Ercik, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi olan yarım asırlık ağaca zehir verilerek kurutulmasına kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını söyledi. Bu olayın sorumlularını, talimatlarını verenleri kınadıklarını belirten Ercik, "Her ortamda çevreci olduklarını beyan eden CHP görüyoruz ki çevre ve yeşillikten uzak bir tutum sergilemektedirler. Buna rağmen konu ile ilgili sesi çıkmayan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye yönetimini göreve davet ediyoruz. Özgecan Aslan Barış Meydandaki yarım asırlık kauçuk ağacını kurutmak için köküne matkapla açtıkları 9 adet delikten zehir vererek ağacı kurutanlar, kameraların incelenmesi ile tespit edilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf S. kısa sürede yakalanmıştır ve ifadesinde şahsın yanında bulunan kişinin Toroslar ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. olduğu öğrenilmiştir. Talimatı ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Selim G.’den aldıklarını beyan etmişlerdir. 2023’e kadar Türkiye genelinde 1,5 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen, dikilecek bir fidanla geleceğe bir nefes bırakmayı amaç edinen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların da önüne geçebilmek için var gücüyle çalışırken gerçekleştirmiş olduğunuz bu çirkinliğin mantıklı hiçbir açıklaması olamaz. Doğal koşullar altında çıkan yangınları hükümetimize karşı kullanıp halkımıza yanlış lanse ederek suçlayanların, yarım asırdır ayakta kalmış bir ağaca yaptıklarına tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Bu çirkin eylemi kamuoyunun vicdanına bırakıyor ve AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak kınıyoruz" diye konuştu.