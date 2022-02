Mersin’de yaban hayvanları için doğaya 84 ton yem bırakıldı

Mersin’de kış şartlarının çetin geçtiği Toros Dağları’nın yüksek rakımlı bölgelerinde doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için yaklaşık 84 ton yiyecek bırakıldığı bildirildi.

Erdemli ilçesinde doğa koruma ve milli parklar şubesi, kırsal Güneyli Mahallesinin 1700 rakımlı Tolaz mevkisinde karlarla kaplı bölgede ağır geçen kış koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından doğaya buğday, mısır, arpa gibi yemler ile birlikte ekmek, pazar artığı ve et bırakıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, bu yıl Mersin genelinde 104 ton olan yem bırakma hedefinin, 84 ton yem bırakılarak büyük ölçüde gerçekleştirildiğini söyledi.

Çetin, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’müzün talimatları doğrultusunda her yıl yoğun geçen kış aylarında yaban hayvanlarının hayatlarını devam ettirebilmeleri için yemleme çalışması yapıyoruz. Bu yıl da Mersin ilimiz Erdemli ilçemiz Güneyli Mahallesi 1700 rakımlı Tolaz Mevkiinde buğday, arpa, mısır, yonca, pazar artığı, et gibi her çeşit yem kullanarak çeşitli hayvanlar için yemleme çalışması yapmak için toplandık" dedi.

Ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını yemleme faaliyetleri ile desteklediklerini ifade eden Çetin, "Mersin genelinde bu yıl 104 ton yem bırakma hedefimiz bulunmaktadır. Bunun 84 tonunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kış boyunca yemleme faaliyetlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Karlarla kaplı bölgelerde gerçekleştirilen yemleme faaliyetleri ile yaban hayvanlarının yüksek rakımlı bölgelerde hayatlarını devam ettirmeleri destekleniyor.