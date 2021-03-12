Mersin’de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti

Mersin’in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede örtü altı üretim yapılan mahallelerdeki seralarda maddi hasarlar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli’de geceden bu yana devam eden ve saatteki hızı 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yoğun olarak örtü altı üretim yapılan Kocahasanlı, Üçtepe Mahalleleri ile Gerce bölgesinde şiddetli rüzgar seralara zarar verdi. Özellikle domates ve salatalık seralarında ciddi boyutta hasarlar oluştu.

Salatalık serası yerle bir olan üretici Harun Koç, "Gece saat 2 sıralarında pencereden baktığımda seramın rüzgarla yerle bir olduğunu gördüm. Gece bir şey yapamazdık, sabah gelince bu halde bulduk. Yaklaşık 100 bin lira kadar zararım var" dedi.

Soner Koç ise şiddetli rüzgardan seraların etkilendiğini belirterek, "Aşırı bir rüzgar oldu kardeşime bu serayı yeni kurmuştuk. Yaklaşık 90-100 bin lira masraf etmişti. Allah’tan gelene bir şey diyemeyiz" şeklinde konuştu.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ekip bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Bazı üreticiler seralarının enkazını imece usulü tarlalardan kaldırmaya başladı.