Mersin’de sağanak sonrası gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

Sağanak yağışın etkili olduğu Mersin’de ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Mersin’de, öğleden sonra şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi’nde ise yağmurun şiddetinin azaldığı bir anda bulutların arasından kendini gösteren güneş ışığı ile birlikte gökkuşağı oluştu. Mersin-Antalya D-400 karayolunda seyir halindeki araçların üzerinde oluşan gökkuşağı renkli ve bir o kadar da ilginç görüntü oluşturdu. Oluşan gökkuşağının üzerinde kısa bir süreliğine daha az belirgin ikinci bir gökkuşağı daha oluştu.

Araçların gökkuşağının altından geçişi ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.