Mersin’de orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle müdahale ederken, havadan da 4 helikopterle müdahale ediliyor. Bölge halkının de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.