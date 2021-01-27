Mersin’de nesli tehlike altında bulunan 7 yaban keçisi ölü bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde koruma altında bulunan 7 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu.

İlçeye bağlı Kozlar Yaylası Mavga Kalesi mevkiinde 7 yaban keçisi kayalıklardaki uçurumda telef olmuş şekilde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Mut Şefliği Av Koruma ekipleri, yaban keçilerinin kayalıklardan düşerek öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde, ölen yaban keçilerinin çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık tespit edildi. Ateşli silah yaralanması görülmeyen yaban keçilerinden bazılarının ise yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış olduğu görülürken, ölüm olayının yaklaşık 10 gün önce gerçekleştiği sanılıyor.

Yaban keçilerinin ölüm nedenini tespit etmek amacıyla alınan numunelerin Adana’daki Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildiği bildirildi.