Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı

Sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

Yaklaşık 65 bin dekar alanda kayısı üretimi yapılan ve mikro klima iklimiyle öne çıkan Mut ilçesinde, çiçeklerin açmasıyla ağaçlar gelinliğe büründü.

Havaların ılıman geçmesi sebebiyle sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıktığı ilçede, kayısı ağaçları çiçek açınca seyirlik görüntü oluştu.

Kayısı ağaçlarında çiçeklerin bol olmasına sevinen bahçe sahipleri, “Kayısı ağaçlarının bugünlerde çiçek açması normal. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse kayısı erken meyve verir. Bundan sonra soğuk ve don olma ihtimalini düşünerek tedbirli olmalıyız” dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi’ndeki bahçeleri ziyaret ederek, çiçek açan kayısı ağaçlarını yerinde inceledi. Bayır, "15 Nisan’da kayısı hasadına başlayacağız. Her hafta bir kayısı türünün hasadını yaparak üretim planlamasını da yapmış oluyoruz. Mut’ta ürettiğimiz kayısıları Avrupa, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Geçen yıl kayısı satış fiyatlarımız üreticinin hem yüzünü hem cebini doldurdu. İnşallah bu yıl da aynı olur” dedi.