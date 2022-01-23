Mersin’de kar 30 kırsal mahalleyi elektriksiz bıraktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kardan enerji nakil hatlarının zarar görmesi sebebiyle 30 yerleşim yeri elektriksiz kalırken, çatısı çöken üç ağıldaki 6 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Mersin’in yüksek rakımlı birçok bölgesi gibi Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yer yer 60 santimetreyi geçti. Kar ve soğuk hava sebebiyle enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu kırsal Aydınlar, Tozlu, Sorgun, Toros, Güzeloluk, Harfilli, Güneyli, Yağda, Kızılen, Albeyli, Elbeyli ve Şahna başta olmak üzere 30 yerleşim yeri enerjisiz kaldı. Yerleşim yerlerine yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.

Şahna Mahallesi Muhtarı Cumali Toker, hatların yoğun kar yağışından zarar gördüğünü belirterek, coğrafi şartların güç olduğunu, bu sebeple de elektriğin birkaç gün verilemeyebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Küstüllü Mahallesi’nde üç ağılın çatısının çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.