Mersin’de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Mersin’de itfaiye ekiplerince bir evde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde bir eve giren yılan, ev sahibinin talebi üzerine itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konularak Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.