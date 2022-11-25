Mersin’de dolu felaketinde cam seraları yerle bir oldu

Mersin’in Silifke, Gülnar ve Erdemli ilçelerinde etkili olan sel ve dolu afetinde Gülnar’ın Büyükeceli Mahallesinde bir kişi sel sularına kapılıp hayatını kaybederken, Silifke ilçesinde de örtü altında salatalık üretimi yapılan cam seralar yerle bir oldu. Bir üretici ise sera içerisinde budama yaparken cam kırıklarının kafasına düşmesi sonucu yaralandı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, dolu yağışından dolayı zarar gören Akdere mahallesinde incelemelerde bulundu. Özellikle cam seralarda salatalık üretimi yapan üreticilerle görüşen Kaymakam Aslaner, hasar tespit çalışmalarının biran önce tamamlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini söyledi.

Doludan etkilenen Akdere Mahallesi’nde yaklaşık 40-45 dönüm seranın zarar gördüğü öğrenilirken, ilçe genelinde 14 mahallede meyve ve sebze bahçelerinde hasar oluştu.

Silifkeli çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, dolu yağışının Silifke’nin bir çok mahallesinde etkili olduğunu, Akdere Mahallesindeki 80 tane cam salatalık serasının Silifke ovasında çilek ve limon bahçeleri ile yüksek kesimlerdeki mahallelerde ekili olan karnabahar, marulun büyük zarar gördüğünü söyledi.

Devlet yetkililerine ve milletvekillerine bölge yaşanan olay hakkında bilgi verdiklerini, en büyük sevinçlerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu ifade eden Altunok, “Dolu esnasında serasında olan bazı çiftçimiz cam kırılmasından dolayı ufak yaralar aldı. İnşallah kırılan seralar afet dahiline alınır ve çiftçilerimiz en az zararla bu doğal afeti atlatır” dedi.

1 dönüm salatalık serasının tamamen zarar gördüğünü ifade eden üretici Fatma Örs, “Seramızı dolu vurdu. Camları kırıldı. Allah tarafından böyle bir doğal afet yaşadık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

Salatalık üreticisi Şuayip Tepe ise zararlarının çok olduğunu devlet yetkililerinden yardım istediklerini belirtti.

Sera içerisinde budama işi yaptığını dolu yağışına serada yakalandığını belirten Arif Tepe ise, “Sera içerisinde budama yapıyordum. Ne olduğunu anlamadan seranın camları kırılıp kafama düştü. Hastanede kafama dört dikiş atıldı” dedi.

Bölgedeki bütün seraların camlarının kırıldığını ve 1 dönüm seranın cam maliyetinin yaklaşık 250 Bin TL olduğunu ifade eden Akdere Muhtarı Mehmet Kurt, “Bir afet yaşadık, dolular seralarımızın camlarını kırdı. Devlet yetkililerimizden seralarımızın afet dahiline alınmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.