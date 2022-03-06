banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Erdoğan'a teşekkür
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Erdoğan'a teşekkür

Mersin’de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ceza kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2019 yılından bu yana denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin lira ceza kesilirken, son 1 yılda yapılan temizlik çalışmalarında 313 metreküp atık toplandığı bildirildi.

Çevre 06.03.2022, 10:57
Mersin’de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ceza kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2019 yılından bu yana denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin lira ceza kesilirken, son 1 yılda yapılan temizlik çalışmalarında 313 metreküp atık toplandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından Çamlıbel Balıkçı Barınağında yürütülen deniz denetim ve temizlik çalışmaları ile Mersin denizi korunuyor, çevresel atıkların denize ve canlılara verdiği zarar minimuma indiriliyor. Bu kapsamda, 3 deniz denetim teknesi,1 deniz süpürgesi ve 1 adet fiber teknenin yanı sıra sahada deniz yüzeyinden çöp toplayan personelle birlikte kapsamlı bir faaliyet gerçekleştiriliyor.

33 gemiye 57 milyon cezai işlem

2020 yılında bünyesine kazandırdığı dron ile denetim sıklığını artıran ve sorumluluk alanını komple denetleyen Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 33 gemiye cezai işlem uyguladı. Mersin denizini sintine ve yağ benzeri atıklarla kirleten gemileri belirleyen ekipler, şu ana kadar 50 saat dron denetimi yaptı. Ekipler, toplam 57 milyon 40 bin 917 TL cezai işlem uyguladı. Dron ile ayrıca dere, akarsu, gölet gibi durgun sular, sahil ve kumsallar için de kirlilik izleme ve değerlendirme uçuşu yapılıyor.

Tekneyle 800 kez denetim gerçekleşti, 313 metreküp atık toplandı

3 adet deniz denetim teknesi ile rutin denetimlerini sürdüren ekipler, kirlilik tespit ettiği noktalarda düzenli olarak deniz süpürgesi ve fiber tekne ile deniz yüzeyinde temizlik yapıyor. Bunun yanı sıra ekiplerin bir kısmı da deniz temizleme filesi ile manuel olarak temizlik yürütüyor. Denetim tekneleri 2019 yılının Nisan ayından bu yana 800 kez denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 2021 yılı boyunca aralarında sintine, atık yağ ve katı atığın olduğu toplam 270 metreküp, 2022 yılının ilk 2 ayında ise 43 metreküp atık topladı.

“Cezai müeyyideler çok ağır”

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde şef olarak görev yapan Orhan Dedeoğlu, denizde sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda tekneler ve personel ile temizlik işlemlerini yürüttüklerini belirterek, “Biz deniz yüzeyinin temizlenmesini hem manuel hem de araçlarımızla yapıyoruz. Deniz süpürgemiz var. Bir de küçük bir fiber teknemiz var. Teknelerin arasına girerek aradaki birikmiş atıkları topluyoruz. Sonra da bizim sintine sistemimiz var. Onunla da teknelerden, gemilerden sintine alıyoruz. Bir ekibimiz daha var o da deniz üstündeki açıktaki gemileri denetler, yani deniz yüzeyini kirletenlere karşı bir yaptırımda bulunur. Eğer kirletmişlerse denetçi arkadaşlarımız numuneyi alırlar, onu tahlile gönderirler. Denize vermiş oldukları bir zayiat varsa ona karşı cezai müeyyide uygulanır” dedi.

“Dere kaynaklı kirliliklerde bariyer sistemini uygulamayı planlıyoruz”

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde görev yapan kaptan Pelin Teymur ise deniz kirliliği ile mücadele konusunda üzerinde çalıştıkları çöp kapar sistemini anlatarak, “Küçük bir kova düşünün vakumlu sistem var pompa sistemi ile çalışan. Pompa emiş gücü ile kovayı aşağıya çekiyor, su yüzeyindeki çöpleri içine alıyor. Sonrasında geri itişle temiz suyu dışarı veriyor, çöpler kova sisteminde kalıyor. Böyle bir sistem için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bünyemize bunlardan da kazandıracağız” diye konuştu.

“Deniz temiz olduğunda deniz canlıları ve ekosistemi daha verimli işliyor”

Canlı türlerinin korunması ve istilacı türlerin popülasyonunun azalması için Mersin denizinin temiz tutulması gerektiğini kaydeden Teymur, “Deniz temiz olduğu zaman deniz canlıları ve ekosistemi de daha verimli ve doğru prensiplerle işliyor. Temiz deniz demek; oksijeni bol ve canlıların rahat üreyebildiği, istilacı türlerin azaldığı ve bizim balık popülasyonumuzun arttığı deniz demek. Biz de çalışmalarımızla bunun için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. M. United 27 47
5. West Ham United 28 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 25 31
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18