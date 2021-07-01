Mersin’de dalgıç polisler denizde Türk bayrağı açtı, kirliliği görüntüledi

Mersin’de dalgıç polisler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında denizde Türk Bayrağı açtı. Dalışta deniz dibindeki kirlilik de görüntülenirken, özellikle çok miktarda küçük plastik ve poşetlerin olduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında dalış etkinliği düzenledi. Etkinlikte polisler denizin dibinde Türk bayrağı açarken, kirliliği de görüntüledi. Su altı kamerasıyla çekilen görüntülerde denizin dibinde Türk bayrağı kirlilikten zor gözükürken, özellikle çok miktarda küçük plastik ve poşetlerin olduğu görüldü.

Etkinliğin sonunda polisler deniz yüzeyinde de bayrak açarak, bayramı kutladı.