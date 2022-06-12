Mersin’de balıkçılar 200’er kiloluk 2 vatoz yakaladı

Mersin’in Aydıncık ilçesi açıklarında balıkçılar 200’şer kiloluk 2 vatoz balığı yakaladı.

Balıkçı Soner Küçük, Mersin’in Aydıncık ilçesi açıklarında arkadaşları ile birlikte balık avlamaya çıktı. Aydıncık açıklarında avlanan Küçük’ün ağlarına 200’şer kiloluk 2 vatoz balığı takıldı. Küçük, balıkları teknesine alıp bir süre sonra geri denize bıraktı. Soner Küçük, yıllardır balıkçılık yaptığını ilk kez bu kadar büyük vatoz yakaladığını her birinin 200 kilo olduğunu söyledi.