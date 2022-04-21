Mersin’de bahçeler beyaz gelinliğini giydi

Türkiye’nin tarımda üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin’de baharla birlikte çiçek açan meyve ağaçları görsel bir şölen sunuyor.

Mersin, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Şehrin 321 kilometrelik sahil bandı olması nedeniyle ikliminden yararlanan üreticiler, bahçelerinde hem erkenci hem de mevsimsel olarak her türlü meyveyi yetiştiriyor. Her yıl Türkiye’nin ilk badem ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığı şehirde şimdi de armut, ayva, kiraz ve vişne ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıktı. Çiçeklerden faydalanan bal arıları da polen mesaisine başladı.

Erdemli ilçesine bağlı Karayokup köyünde meyve bahçesi bulunan Ahmet Özdemir, “Bahar bu sene geç geldi. Şimdi armutlar, kiralar, vişneler çiçek açtı. Çok güzel bir görüntü oluştu” dedi.

Arıcılıkla uğraşan Ahmet Ateş ise, “Ayva ve armut ağaçları beyaz renkli çiçeklerini açtı. Çok güzel. Ben arıcıyım, arılarımız da bunlardan istifade ediyor. Mevsim itibarıyla çok güzel” diye konuştu.

Bu arada, doğada sarı papatyalar ve gelincikler de kendini göstermeye başladı.