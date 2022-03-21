Mersin’de 35 hektar alana 45 bin fidan dikildi

Mersin’deki gerçekleştirilen etkinlikte 35 hektarlık sahada 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Erdemli ilçesinde bağlı Kösbucağı köyünde bulunan endüstriyel ağaçlandırma sahası ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Ateş hatıra ormanlarını kapsayan 35 hektar sahaya 45 bin fidan dikildi. Fidan dikim etkinliğine orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra öğrencilerde katıldı.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Dünya Ormancılık Günü kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Erdemli’ye bağlı Kösbucağı köyünde 35 hektar sahaya bugün 45 bin adet fidan dikiyoruz. Yol kenarlarına vatandaşımızın faydalanması için keçiboynuzu ve yangına karşı direnç oluşturmak için selvi dikiyoruz. İç kısımlara da kızılçam dikiyoruz. Orman vatandır, ecdadımız bu toprakları bize nasıl teslim ettiyse biz de gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza ormanlar kurarak, koruyarak geleceğe nefes olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kösbucağı İlkokulu öğrencisi Ayşe Şen ise fidanların nasıl dikileceğini öğrendiklerini belirterek, "Geleceğimiz için, ormanlar için, nefes alabilmek için ağaç dikiyoruz" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve diğer protokol üyeleri de sahaya 5’er adet fidan dikerek etkinliğe katkıda bulundu. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.