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Mersin’de 23 kiloluk dev mantar bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde yayla mahallelerinde gezintiye çıkan ilçe esnafından Kamil Sezer, 23 kiloluk mantar buldu.

Çevre 05.10.2021, 15:02
Mersin’de 23 kiloluk dev mantar bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde yayla mahallelerinde gezintiye çıkan ilçe esnafından Kamil Sezer, 23 kiloluk mantar buldu.

Sezer, mantar toplamak için ilçeye bağlı yayla mahallelerindeki 2 bin rakımlı dağlara çıktığını belirterek, "Gezerken kayaya benzer bir cisim fark ettim. Yanına gidip incelediğimde bunun büyük bir mantar olduğunu fark ettim. Mantardan iyi anlarım yenen mantar. Tarttım 23 kilo geldi" dedi.

Boş zamanlarında yüksek rakımlarda mantar toplamaya çıktığını söyleyen Sezer, “Her yıl mantar toplamaya çıkarım. İlk defa bu kadar büyük bir mantar gördüm" diye konuştu.

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