Mersin sahiline vuran petrol atıkları temizlendi

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi sahil kısmında, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ait atıklar görülmesi üzerine temizlik çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin Baniyas bölgesinde yer alan bir termik santralde bulunan 15 bin tonluk bir akaryakıt tankında, 24 Ağustos tarihinde denize sızan tonlarca petrol atığı, Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan Adanalıoğlu sahiline de ulaştı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çevre İl Müdürlüğü koordinesinde, Adanalıoğlu sahiline yayılan petrol atıklarını temizledi.

Kalabalık bir ekip desteğiyle gerçekleşen çalışma sonucunda, metrelerce uzunluktaki kumsala yayılan petrol atıkları toplanıp poşetlere dolduruldu ve sahilden çıkarıldı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, gerek Adanalıoğlu sahili, gerekse petrol atığının ulaşabileceği ilçe sınırlarındaki diğer kumsallarda kısa aralıklarla takip ve temizleme çalışmasına devam edecek.