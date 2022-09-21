Meriç Ovası’nda 78 bin dekar alan modern sulamaya açılacak

Edirne Meriç Sulaması’nda çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan en büyük sulama yatırımlarından biri olan Edirne Meriç Sulaması inşaatı ile toplam 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşturulacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edirne Meriç Sulaması’nda çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan en büyük sulama yatırımlarından biri olan Edirne Meriç Sulaması inşaatı ile toplam 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşturulacaktır" dedi.

Akca, proje çerçevesinde Meriç Nehri’nden iki adet pompa istasyonu ile alınacak sulama suyunun 260 kilometre boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımının yapılacağını ve 2021 yılından bugüne kadar toplam 171 kilometre sulama borusundan 131 kilometrelik bölümün döşendiğini belirterek, kalan 40 kilometre bölümün de 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Akca, 2022 yılının sonunda toplamda 43 bin dekar alandaki borulu şebeke imalatlarının tamamlanacağını söyleyerek, "Şimdiden milletimize ve çiftçimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.