Meriç Nehri’nde hayran bırakan gün batımı manzarası

Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapan Edirne’deki Meriç Nehri’nde gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gün batımının en güzel gözlendiği nadir nehirler arasında bulunan ve Osmanlı döneminde padişahlar tarafından da sık sık ziyaret edilen Meriç Nehri’nde güneşin batışı sırasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Meriç Nehri’ne yansımasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakırken, güneşin batışını seyreden vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor. Masalsı manzaranın oluştuğu anlar, düğün fotoğrafı için de tercih ediliyor.

Dış çekim için İstanbul’dan Edirne’ye geldiklerini belirten Murat Aydın, “Bu eşsiz manzaranın güzelliğinden faydalanabilmek için İstanbul’dan geldik ve çok güzel fotoğraflar çekildi” dedi.

Görkem Özkuru da, “Meriç Nehri ve Meriç Köprüsü kültürümüzün yüzyıllardır parçası. Güneş batımında da çok güzel fotoğraf çıkıyor” diye konuştu.

Fotoğrafçı Güray Muhçu, Meriç Nehri’nde gün batımı fotoğrafı için yoğun talep olduğunu ifade etti.

Meriç Nehri’nde gün batımının ardından tarihi Meriç ve Tunca köprülerinde "kırmızı-beyaz" ışıklandırma yapılıyor. Işıklandırılan tarihi köprüler, görsel şölen sunuyor. Gün batımını izlerken çok mutlu olduklarını söyleyen Muhammet Aras, tarihi köprülerin de ışıklandırılmasıyla ortaya eşsiz bir güzellik çıktığını görünce arkadaşlarıyla köprüyü izlediklerini anlattı. Bir başka vatandaş da, Meriç Nehri’nin günün her saati farklı güzellikte olduğunu belirtti.