Meriç Nehri yatağındaki kum öbekleri temizleniyor

Edirne’de bir dönem taşkınlarla anılan Meriç Nehri’nde taşkın riskine karşı yatak temizliği yapılıyor.

Edirne’de DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Meriç Nehri’nin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kısmında temizlik çalışması yapılıyor. İş makineleri nehir yatağına inerek su akışının yavaşlamasına sebep olan kum öbeklerini temizliyor.

Nehir yatağındaki kum öbeklerini kepçelerle kamyonlara dolduran ekipler, çalışmalarına belli aralıklarla devam ediyor.

Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumların, sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılması planlanıyor.