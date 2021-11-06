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Meriç Nehri, ’3 Nehir 1 Şehir’ projesi ile su sporlarının merkezi haline gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 Nehir 1 Şehir Projesi’ni hayata geçirmesi sonrası Meriç Nehri’nde su sporlarının merkezi haline gelecek.

Çevre 06.11.2021, 13:42
Meriç Nehri, ’3 Nehir 1 Şehir’ projesi ile su sporlarının merkezi haline gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 Nehir 1 Şehir Projesi’ni hayata geçirmesi sonrası Meriç Nehri’nde su sporlarının merkezi haline gelecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 3 Nehir 1 Şehir Projesi tamamlandığında hem Meriç Nehri su sporlarının merkezi haline gelecek hem de Edirne’nin turizmine büyük katkı sağlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentte yapımı devam eden 3 Nehir 1 Şehir Projesi kapsamında Meriç Nehri üzerine şişme bir baraj yapılıyor. Bu sayede nehirdeki su sporlarının çeşitliliği de artacak. Ayrıca proje kapsamında Edirne’ye bir de kayıkhane yapılması planlanıyor.

Doğal kürek parkuru sayesinde nehirler turizme kazandırılıyor

İçerisinden 3 nehrin geçtiği Edirne’de kürek sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Edirne’nin ilk ve tek kürek kulübünün öğrencileri kürek tekneleriyle neredeyse her gün Meriç Nehri kenarında oluşturulan parkurda antrenman yapıyor.

Nehrin karşı tarafında Arşimet tribünleri yapıldığını söyleyen Kürek Kulübü Kurucu Başkanı Nesim İba, bu tribünlerin 5 bin eve elektrik ve aynı zamanda nehrin debisinin yaklaşık 4 metre artmasıyla birlikte suyun durgunlaşmasını sağlayacağını ifade etti.

İki köprü arasındaki uzunluğu 2 bin 700 metre ve genişliği 252 metre olan Meriç Nehri’nin aslında doğal bir kürek parkur olduğunu aktaran İba, kürek sporunun yaygınlaşması ve kent turizminin gelişmesi için oluşturdukları projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp’a anlattıklarını söyledi.

“Kırkpınar gibi büyük bir organizasyona dönüşmesini hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 3 Nehir 1 Şehir Projesi kapsamında bir millet bahçesi oluşturulacağını hatırlatan İba, “Bizim hedefimiz Edirne’de kürek sporun yapılması ve yaygınlaşmasıdır. Edirne’nin Balkan, Avrupa, Türkiye ve Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Bunu sağladığımız zaman Edirne turizmine de katkı sağlamış olacağız. Kırkpınar gibi büyük bir organizasyona dönüşmesini hedeflemekteyiz. Şuanda sektör bizi konuşuyor. Onlar da bu parkurun yapılmasını heyecanla bekliyor. En büyük hedefimiz gençleri ve Edirnelileri bu sporla tanıştırmak” şeklinde konuştu.

“Meriç Nehri cazibe merkezi haline gelecek”

100’e yakın öğrencinin kürek eğitimi aldığını ve her hafta antrenman yaptığını aktaran İba, Edirne’den Avrupa ve Dünya şampiyonları yetişeceğini vurguladı. Komşu ülke Bulgaristan’da böyle bir parkur olduğunu ifade eden İba, “Buraya kayıkhane kurulmasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sporcular buraya gelip burada teknelerini muhafaza edebilecek, antrenmanların, suya girip çıktıktan sonra üstlerini burada değiştirebilecek. Bundan sonra Meriç Nehri bu sporun ana merkezi olacak. Kürek bir kanal sporu, göl ve ya deniz sporu değil. Burada uyguladığımız şekil de tam bu şartlara uygun olduğu için burası cazibe merkezi haline gelecek” ifadelerine yer verdi.

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