Kahramanmaraş’ta doğal güzellikleri ile cezbeden Menzelet Barajı, balıkçıların ekmek teknesi oldu.

Onikişubat ilçesinde bulunan doğası ve manzarasıyla ilgi uyandıran Menzelet Barajı doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Menzelet Barajı, balıkçıları ve doğal güzellikleri ile muhteşem görüntüler oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Durmuş Öztürk," Menzelet Barajı su ve enerji kaynağı olarak önemli bir hazine. İçerdiği biyolojik yaşam ve balıklarla da insanlara hizmet veriyor. Burada yıllarca balık ve balıkçıların yaşam mücadelesini izledim, yaşadım ve fotoğrafladım. Menzelet Baraj gölünde balıkçıların yaşam mücadelesi ise ortaya kartpostallık görüntüler oluşturdu" dedi.