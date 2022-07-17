banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Menekşe Plajı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı. Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Çevre 17.07.2022, 15:56
Menekşe Plajı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de dolup taştı. Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı. Havanın sıcak olması, vatandaşları denize akın ettirdi. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları da kumda, çimenlerde oturup ailesiyle piknik yaptı. Araç trafiğinin de oldukça fazla olduğu Menekşe Plajı’nın dolup taştığı anlar havadan dron ile görüntülendi.

Yorumlar (0)
32°
açık