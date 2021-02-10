Menderes’te selin yaraları sarılıyor

Sel felaketinin ardından Menderes’te yaralar sarılmaya başlandı. Menderes Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde zarar gören evlerde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İzmir’de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde mağdur olan Menderesli vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Menderes Belediyesi ve İZSU ekiplerinin ortak çalışmasıyla hasar gören su boruları yenilenirken, evlerini su basan vatandaşlara yardım eli uzandı. Zarar gören evlerde temizlik ve bakım işleri Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Felaketin yaşattığı olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sel felaketinin ardından ekiplerimizle hızlı bir şekilde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza destek olduk. Hasar tespit çalışmasının ardından ekiplerimiz su basan evlerde temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. İZSU ile birlikte ortak çalışmamız kapsamında hasar gören su boruları da yenilendi. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreci el birliğiyle hep beraber atlatacağız” dedi.