Menderes yeniden bereket taşımaya başladı

Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle gündeme gelirken, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte adeta eski günlerine kavuştu. Büyük Menderes Nehri, artan debisi ile yeniden bereket taşımaya başladı.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte tamamen kurumanın eşiğine gelirken, yaşanan kuraklık ise çiftçileri tedirgin etti. Geçtiğimiz günlerde Aydın genelinde etkisini gösteren yağışlar, çiftçileri sevindirirken, nehirdeki su miktarında da artış yaşandı. Adeta eski günlere dönen Menderes Nehri, yeniden bereket taşımaya başladı.

Geçtiğimiz yaz döneminde adeta kuruyan ve çok sayıda adacıklar oluşan Büyük Menderes Nehri, yağmur suları ile tekrar dolmaya başladı. Nehirde artan su miktarı ile suyun debisi de yükselirken, Aydınlı çiftçilerin endişeli bekleyişleri de sona erdi. Kuraklıktan dolayı zor bir sezon geçirdiklerini ifade eden çiftçiler, Menderes’in eski günlerdeki gibi aktığın görünce mutlu olduklarını belirtti.

“Yağışlar çiftçileri sevindirdi”

Uzun yıllar yağış ortalaması 624,5 kilogram olan Aydın’da, 2020 yılında metrekareye toplam 382 kilogram yağış düştü. Aydın, bu değerlerle ortalamanın altında kalarak kurak bir yıl geçirirken, 2021 yılında 1-8 Aralık tarihleri arasında Aydın’da metrekareye düşen yağış miktarı 119 kilogram oldu. Bir haftalık süreçteki yağış değerlerindeki yükseklik ise üreticileri sevindirdi.