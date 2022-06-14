Meksika’yı sel vurdu: Araçlar sel sularında sürüklendi

Meksika’da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, çok sayıda araç sel sularında sürüklendi.

Meksika’nın Jalisco eyaletindeki Guadalajara şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kentin cadde ve sokakları göle dönerken, yüzlerce araç trafikte mahsur kaldı. Bazı araçların ise sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü. Guadalajara İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 109 aracın selden etkilendiğini ve 70 evi su bastığını ifade etti.

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Yağış sırasında etkili olan şiddetli rüzgar ise Guadalajara şehrinin bir çok noktasında ağaçların devrilmesine neden oldu. Şehir genelinde 21 ağacın devrildiği belirtilirken, evine ulaşmaya çalışan bir kadının ise sokakta devrilen bir ağacın altında kalarak yaralandığı bildirildi.

Guadalajara şehri yerel yönetimi, şiddetli yağış ve fırtınalı havanın bugün de bölgede etkili olacağını açıklayarak, vatandaşlara dikkatli olması çağrısında bulundu.