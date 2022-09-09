Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 11 günde 6. patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda meydana gelen 2 patlama ile birlikte 11 günde toplam 6 patlama yaşandı.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu, Popocatepetl Yanardağı’nda sabah saatlerinde 2 ayrı patlama meydana geldiğini açıkladı. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi’nin (CENAPRED), yanardağın faaliyetleri ile ilgili yayınladığı günlük raporda patlamaların yanı sıra son 24 saatte Popocatepetl Yanardağı’nda 70 kez duman ve gaz çıkışı ile küçük çapta 3 ayrı deprem kaydedildiği bildirildi.

Patlama nedeniyle kül yağışı yaşanıyor

Raporda ayrıca patlama sebebiyle Puebla eyaletinin Atlixco şehrine kül yağışının gerçekleştiği ve yanardağdan çıkan toz ve küllerin rüzgarın etkisiyle güneydoğu yönüne savrularak Puebla ve Morelos eyaletlerine düşmesinin tahmin edildiği ifade edildi. Yetkililer bu sebeple Puebla ve Morelos eyaletlerinde yaşayanların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almalarını tavsiye ederken, patlamalar sonucu yanardağ çevresine düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de yanardağdan uzak durma uyarısında bulundu.

Büyük patlamalar bekleniyor

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl, 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi’nden araştırmacılara göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer alıyor. Yanardağda en son 30 Ağustos, 3, 6 ve 8 Eylül tarihlerinde patlamalar kaydedilmişti.