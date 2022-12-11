Meksika’da 6 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın Guerrero eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Mexico City’de de hissedildi.

Meksika’da 6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Guerrero eyaletindeki Tucpan şehrinin 22 kilometre güneyinde yerel saatle 08.31’de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin ardından şu ana kadar 11 binden fazla artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı. Depremin Guerrero eyaletinin yanı sıra başkent Mexico City ve çevredeki Michoacan, Oaxaca, Puebla eyaletlerinde de hissedildiği belirtilirken, şimdiye kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı tespit edilmedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador depremden sonra yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin harekete geçtiğini ve olayla ilgili raporun yakında bildirileceğini ifade etti.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum ise, şehirde hissedilen deprem sonrası kendilerine herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını aktardı.

Öte yandan Meksika’da 19 Eylül’de Michoacan eyaleti açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.