Mekke’de şiddetli yağış, yollar sular altında kaldı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı.

Mekke’de şiddetli yağışlar etkisini gösterdi. Al Aziziyah Mahallesi’nde bulunan Al İhsan Caddesi sağanak yağışların ardından sular altında kaldı. Çok sayıda aracın ilerlemekte güçlük çektiği o anlarda bazı araçlar ise sürüklendi. Sağanak yağışa yakalanan birçok kişi otellerin önünde yağmurun durmasını bekledi.