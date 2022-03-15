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Mega proje "1915 Çanakkale Köprüsü" üretime 5,3 milyar Avro katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Projenin GSYH etkisinin 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon avro olduğunu açıklayan Karaismailoğlu, projenin yıllık istihdama etkisinin doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğunu bildirdi.

Çevre 15.03.2022, 12:29
Mega proje "1915 Çanakkale Köprüsü" üretime 5,3 milyar Avro katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Projenin GSYH etkisinin 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon avro olduğunu açıklayan Karaismailoğlu, projenin yıllık istihdama etkisinin doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile ilgili açıklama yaptı. Projenin açılışının 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacağını kaydeden Karaismailoğlu, mega projeler ile tarihe imza attıklarını ifade etti. Projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon avro olduğunu ve devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu mega yatırımın yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, dünyada yaşanan gelişmelere rağmen projenin 1,5 yıl önce bitirildiğine dikkati çekti.

"Yıllık 415 milyon Avroluk tasarruf"

“Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak tamamladığımız projemizi sadece halkımızın değil, dünyanın da hizmetine sunacağız” diyen Karaismailoğlu, projenin ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Projemizle zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon avroya ulaşacak. Projenin 1,5 yıl önce açılması ile ekonomiye 628 milyon avro katkı sağlanmış olacak” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun GSYH’ya etkisinin 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon avro olduğunu bildiren Karaismailoğlu, dev projenin yıllık istihdama etkisinin doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğuna vurgu yaptı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “en”lerin projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki Köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak.”

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprü’müz ise ‘en’lerin projesi olarak Lapseki-Gelibolu arası feribot seferi ile 1.5 saat süren, feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı’na adeta mühür vuracak. Projemiz ‘Ecdanımıza saygı, geleceğimize armağandır’. Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı temsil ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü; dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye’nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir. 18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi’nden bugüne Türkiye’nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil 2053 vizyonu ile tam bağımsız Türkiye’nin bir mühürüdür” değerlendirmesinde bulundu.

(UYC-AÇ-

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