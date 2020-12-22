Mazıdağı’nda etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 2 gündür etkili olan sis, kent genelinde hem hava hem de kara trafiğini olumsuz etkiledi.

Mazıdağı’nda 2 gündür etkili olan sis, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeni ile hem hava hem de kara trafiğini felç etti. Gece olduğu gibi gündüz de görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ilçede trafik akışı güçleşti. Sürücülerin sis lambalarını ve dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü.