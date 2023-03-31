Mazıdağı beyaz örtüye büründü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kar yağışı 31 Mart sabahında kenti beyaza bürüdü.

Vatandaşların ilkbaharı beklediği Mazıdağı’nda etkili olan kar yağışı şaşkınlığa neden oldu. Soğuk havanın etkili olduğu Mazıdağı’nda vatandaş karlı bir güne uyandı. Kar yağışının beklenmediği kentte vatandaş, aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalandı. Etkili olan olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlar da vatandaşın kamerasına yansıdı.