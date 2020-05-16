Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566

MAYIS AYININ İLK İKİ HAFTASINDA "45 ORMAN YANGINI"

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle hükümet hayatın her alanında bir dizi tedbiri yürürlüğe koyarak salgının önüne geçmeyi planlıyor. Tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda mangal yakmak, mesire alanlarına girmek de yasaklandı. Tüm bu tedbirlere rağmen havaların ısınmasıyla birlikte orman yangın haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Son 2 haftada Türkiye genelinde 45 orman yangını çıktı.

MAYIS AYININ İLK İKİ HAFTASINDA "45 ORMAN YANGINI"

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle hükümet hayatın her alanında bir dizi tedbiri yürürlüğe koyarak salgının önüne geçmeyi planlıyor. Tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda mangal yakmak, mesire alanlarına girmek de yasaklandı. Tüm bu tedbirlere rağmen havaların ısınmasıyla birlikte orman yangın haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Son 2 haftada Türkiye genelinde 45 orman yangını çıktı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
2011 Okunma
MAYIS AYININ İLK İKİ HAFTASINDA "45 ORMAN YANGINI"

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün resmi verilerine göre, Mayıs ayının ilk 2 haftasında haftasında ülke genelinde 45 orman yangını vakası yaşandı. Toplumun büyük kesiminin karantinada olmasına rağmen orman yangınlarındaki artış dikkat çekiyor. Kavurucu sıcakların da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanından ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Mayıs ayının 1'i ile 14'ü arasında ülke genelinde 45 ayrı orman yangını çıktı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerdeki yangınları kontrol altına alınması uzadı. Verilere göre, Mayıs ayının ilk yangını 1 Mayıs saat 13.25'te Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Yarım saat arayla ilçede iki ayrı orman yangını vakası yaşandı. ilk yangın ilçeye bağlı Sahil Ceylan köyünde saat 13.25'te çıktı. Yarım saat sonra ise ilçeye bağlı Akkovanlık köyünde orman yangını çıktı. Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. İlçede geçtiğimiz Nisan ayında da orman yangını çıkmıştı.

Verilere göre; Mayıs ayının ilk 2 haftasında Kastamonu'dan Muğla'ya, Amasya'dan İzmir'e kadar birçok ilde 45 ayrı yangın vakaası yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş'ta sarı benekli semender bulundu
Muş'ta sarı benekli semender bulundu
İstanbul'da papağan operasyonu: 66 papağan kurtarıldı
İstanbul'da papağan operasyonu: 66 papağan kurtarıldı
Burası Afrika değil Arnavutköy
Burası Afrika değil Arnavutköy
HAVA SICAKLIKLARI AŞIRI DERECEDE ARTAMAYA DEVAM EDECEK
HAVA SICAKLIKLARI AŞIRI DERECEDE ARTAMAYA DEVAM EDECEK
"2030’a kadar doğal kaynaklar için alternatif çözümler bulunmalı"
"2030’a kadar doğal kaynaklar için alternatif çözümler bulunmalı"
İstanbullular güne sisle uyandı!
İstanbullular güne sisle uyandı!
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Ziya Dede'nin Adasında Vefa hizmeti
Ziya Dede'nin Adasında Vefa hizmeti
Ölümcül tehlike erken hortladı
Ölümcül tehlike erken hortladı
Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’
Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan benekli semenderler ölü bulundu
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan benekli semenderler ölü bulundu
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Gökyüzünde aniden ortaya çıkan gizemli ışık şaşırttı
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Ordu'da yunuslar karaya vuruyor
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman’da görüntülendi
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı
Yaralı bulunan "balık baykuşu" tedavi altına alındı
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi
Tunceli’nin yaban hayatı foto kapanla görüntülendi

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim