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Ali Koç: "Pazar günü Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı’ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet!"
Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için
Macaristan Başbakanı: "Rusya’ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer"
Ali Koç: "Trabzonspor’da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki b
Mayıs ayında kar sürprizi
Sivas’ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.
Çevre 06.05.2022, 11:22
Sivas’ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.
Sivas’ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü. Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.