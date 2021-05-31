Mayıs ayında doyasıya kartopu keyfi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyündeki çocuklar, karlı dağa çıkarak Mayıs ayında doyasıya kartopu oynadı.

Yüksekova ilçe merkezinde yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirirken, yüksek kesimlerde hala erimeyen kar ise çocukların eğlencesi oluyor. 2 bin 500 rakımlı Yeşiltaş köyünde karlı dağlara çıkan çocuklar, mayıs ayında kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Köye yakın dağın eteğinde çocukların kartopu oynadığı anları görüntüleyen Nuri Kartal, "Köyümüzde hala iki mevsim yaşanıyor. Çocuklar dilediği zaman kartopu oynuyor. Bunaltıcı havada kar üstünde oynayarak serinliyorlar. Dağın eteğinde kalan kar üzerinde çocukların kartopu oynadığını gördüm ve o eğlenceli anı telefonumla kaydettim. Köyümüzde iki mevsimin bir arada olması bizi mutlu ediyor” dedi.