Mavi Göl’de sonbahar manzaraları

Giresun’da Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde bulunan ve turkuaz rengiyle ön plana çıkan Mavi Göl, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.

Giresun’un Dereli ilçesinde yer alan Kuzalan Tabiat Parkı, şelaleleri, gölleri ve ormanlarıyla doğa severlerin ilgi odağı oldu. 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çeken tabiat parkı ve Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ve oluşan görüntüsüyle ilgi görüyor

Doğu Karadeniz’in tek sodalı su içeren deresi olan Göksu Deresi üzerinde yer alan Mavi Göl, faklı büyüklüklerdeki 4 gölden oluşuyor. Haziran ayından Aralık ayına kadar turkuaz renge bürünen Mavi Göl, sonbaharla birlikte doğanın tüm renklerini ziyaretçilerine sunuyor. Ağaçların büründüğü sarı, kırmızı, yeşil ve pembe tonların hakim olduğu bitki örtüsü doğa severler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.